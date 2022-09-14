美國PCAOB檢查員據報本周抵港　啟動對中概股審計底稿檢查

中美雙方上月底就中概股審計底稿爭議達成協議，中方安排在美國上市的中國公司及其會計師事務所，將其審計紀錄和其他數據從中國大陸轉移至香港，讓美國有關當局在香港檢視。最新外電報道指，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）的檢查員可能最早於本周抵達香港，啟動對在美上市中概股公司審計底稿的檢查。



《彭博》引述知情人士透露，美國PCAOB檢查員可能最早於本周抵達香港，根據中美上月末達成的協議啟動對在美上市中概股公司審計底稿的檢查。之後，PCAOB的官員們必須判定他們是否獲得了充分的資料、可以認定受檢中國公司合規。

兩位知情人士此前透露，美國監管機構挑選了阿里巴巴（9988）和網易（9999）等公司接受第一批審計底稿檢查。其它被選中的公司還有百度（9888）、京東（9618）和百勝中國（9987）等。

其中一位知情人士稱，PCAOB要求審查最近一個財年的資料。主席Erica Williams在簽署協議後於8月26日發表聲明稱，她已指示檢查團隊在9月中旬前到現場，「來對該協議加以測試」。

據報，四大會計師事務所已在組織接待美方可能的到場檢查，並為檢查員安排了團隊。由於防疫隔離要求不如中國內地嚴格，香港被選為檢查地點。報道又提到，目前尚不清楚PCAOB官員是否會獲豁免香港三天的酒店檢疫以及隨後的四天的監測。