澳門賭牌現競爭　分析料「原班人馬」中標機會大　雲頂難成黑馬

澳門掀起一場賭牌爭奪戰？澳門特區娛樂場幸運博彩經營批給公開競投於今日（14日）下午5時45分截標。6大博企包括永利澳門（1128）、金沙中國（1928）旗下威尼斯人、新濠博亞（美：MLCO）附屬公司新濠博亞、美高梅（2282）、澳博（0880）及銀河娛樂（0027）都有遞交標書。

不過臨近截標時間竟出現「黑馬」，名為GMM股份有限公司遞交標書。翻查澳門商業登記訊息平台資料顯示，GMM股份的行政管理機關成員包括LIM KOK THAY，與雲頂集團的掌舵人林國泰的名字相同。

雲頂集團主席兼行政總裁林國泰。（公司年報）

2018年曾表示仍有興趣於澳門競投賭牌

有資料顯示，雲頂早於20年前參與澳門賭牌競投，但未能成功投得。林國泰曾於2018年接受訪問，指仍有興趣在澳門競標博彩牌照。據澳門媒體報道，GMM股份有限公司到博監局投標，其代表陳小姐接受訪問表示，GMM與雲頂馬來西亞有關聯，負責人是林國泰，雲頂對於澳門賭牌競投有信心，又稱「林國泰先生很想到澳門，但疫情關係無法來。」

她指出，林國泰從事娛樂生意，業務遍及全球，博彩業務覆蓋英國、美國紐約及拉斯維加斯、馬來西亞、新加坡等地，亦曾經參與中國河北張家口冬奧及殘奧賽區基建及滑雪場建設，因此對今次競投賭牌有一定信心。

分析：「原班人馬」中標機會大

六張賭牌，出現七間公司入標競爭，確實令人意外，更重要的是，雲頂澳門（Genting Macau）本身於當地擁有一幅位於澳門「亞馬喇前地之填海土地」的土地，批出土地權限直到2033年6月24日，該幅土地擬發展成一間酒店。不過，持有雲頂澳門100%權益的雲頂香港（0678），於2020年11月宣佈出售雲頂澳門50%股份後，再加上雲頂香港正面臨清盤。最終雲頂集團或要就土地去發展賭場，再作考慮。

中泰國際策略分析師顏招駿接受《香港01》訪問時指出，今次新賭牌期限僅為10年、疫情仍有不確定，加上澳門政府未有再批出新的博彩用地，以投資回報的角度分析，雲頂集團難以短時間內「回本」，「賭場起得嚟，賭牌都差唔多到期。」因此相信，雲頂集團入標都只是博一博，有心做機會不大。

再者疫情持續，他估計澳門政府亦會偏向保守，「6間都經營咁耐，亦都投咗咁多錢，請咁多員工，咪畀返佢哋做。」因此相信現存的六間公司，仍可「原班人馬」中標，新出現的競爭者難以競爭。

顏招駿料「原班人馬」中標機會大。（受訪者提供）

若雲頂中標 永利澳門勢危

若果賭牌真的批予雲頂集團，六大賭企之中，邊一間被剔走機會大？顏招駿相信，屬美資的永利澳門（1128）機會較大，主要因為永利過去的派息率都超過100%，而且以高端、貴賓客為主，與澳門政府希望，發展更多中場及非博彩元素的方向不同。

澳門現時的6張賭牌在6月26日到期，澳門政府將博彩經營批給期續期至12月底，新賭牌數目最多6個，為期10年。