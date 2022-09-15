多家大行高層據報將出席香港11月金融峰會　包括大摩花旗CEO

香港檢疫隔離政策備受爭議，對於11月金融高峰會前取消該政策的呼聲漸大。不過，據外電消息稱，已來自大約 20 家全球領先公司的高管已承諾飛往香港參加金融峰會。

據《彭博》引述知情人士稱，摩根士丹利行政總裁James Gorman 和花旗行政總裁Jane Fraser正準備前往香港，而高盛、瑞銀、摩根大通高層管理人員，以及貝萊德的Larry Fink，據悉是受邀者之一。

早前已有消息稱，滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）及渣打行政總裁溫拓斯（Bill Winters），已經表示將參加峰會。

消息稱，華爾街許多高管的出席仍取決於該市結束對入境旅客的為期三天的酒店隔離，但仍有約 20 家公司承諾至少派出一名高管。金融峰會將於四季酒店舉行，時間為11 月 1 日至 2 日，預計高管們將與本港監管機構會面並參加私人和公開論壇。

據兩位知情人士透露，銀行家們將首先花半天時間與香港金融管理局官員在閉門會議上交換意見。而第二天早上，參會者將參加一個由小組討論和演講組成的公開會議。知情人士說，議程刻意保持簡短，以允許海外高管訪問當地客戶和員工。

知情人士說，根據大流行情況，包括議程和參加者在內的活動仍有可能發生變化。報道又引述金管局發言人在一封電子郵件聲明中表示，他們正在「取得良好進展」，並正在與相關利益相關者討論適當安排，以促進舉辦活動。