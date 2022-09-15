澳門掀「賭牌風雲」　大行：雲頂集團勝算較低　首選金沙中國

澳門博彩特許經營權公開招標於昨日下午（14日）結束，共有7家公司入標競逐6個賭牌，當中包括6家現有營運商，以及曾於2002年有份競投澳門賭牌的馬來西亞雲頂集團相關的GMM股份。有大行認為，意味現有6間博企將有一間被踢出局，但潛在新入場者勝算較低。

摩根士丹利表示，不確定性增添，又讓政府在未來兩個月擁有更多議價空間去決定賭牌花落誰家。對於新入場的賭企來說，起初的回報會較低，因首4至5年須斥資建設。

不過，該為認為澳門政府選擇現有博企機會較大，因其具良好紀錄去幫助當地人就業，但雲頂集團過去奪得新加坡和紐約賭牌亦令市場驚喜，惟雲頂集團卻或因近期的郵輪業務，而面臨流動性緊張問題。

雲頂集團主席兼行政總裁林國泰。（公司年報）

摩通：首選金沙中國

摩根大通發表研究報告指，有信心現有的6家營運商都將在未來十年續簽執照，增強對行業長期持有的看法，預期結果將於12月初左右公布。

該行指，投資者目前對行業復甦預期很低，大部分觀點預期要到明年3月後澳門才會重新開放，同時需求及政策周期都處於底部，因此預期屆時或出現方向性反彈。首選仍為金沙中國（1928），認為其兼具穩定性及上行潛力，評級「增持」；其次看好永利澳門（1128）及銀河娛樂（0027），評級同為「增持」；最不偏好澳博控股（0880），予「中性」評級。