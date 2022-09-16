人才短缺削港國際企業區域總部功能　ACCA籲放寬優才計劃等

近年香港人才流失問題備受關注，特許公認會及師公會（ACCA）香港分會會長陳婉真表示，過去兩年由於疫情封關措施、移民潮及其他地區如新加坡搶人才政策等，令香港目前面臨人才短缺問題，而作為國際企業區域性總部的功能也在下降，2020年擁有逾1504家企業區域性總部，至去年跌至1457家，相較新加坡有逾4000家。

她指出，雖然本港設有優才入境計劃，但目前主力吸納內地人才，以往每年配額為1000個，2020年增加至2000個，2021年再增至4000個，惟每年成功申請人數均低於配額。

陳婉真表示，受封關、移民潮及其他地區如新加坡搶人才政策等，香港正面臨人才短缺問題，而作為國際企業區域性總部的功能也在下降，2020年擁有逾1504家企業區域性總部，至去年跌至1457家，相較新加坡有逾4000家。（資料圖片）

倡多項措施 吸納內地以外人才

陳婉真建議，港府應從多方面入手吸引人才，包括短期內逐步放寬現時的封關檢疫措施，放寬優才計劃要求，吸納除內地人才外的更多國際人才，長遠激勵金融科技創新，降低非本港高科技企業在本港設立辦公室的優惠稅率等。

ACCA提交書面回應港府施政報告的公眾諮詢，建議短期內擴大非本港畢業生畢業後留港資格，例如基於學術及國際認可的考慮，接受具備一定專業資格或工作經驗的人才留港。另外就是消除非華裔人才的語言障礙，重建及加強香港的國際人才社區，懂得其中一種官方語言便能在香港工作及生活。

中長期方面，建議改革持續進修基金，允許年度補貼而非一次性補貼，令有進修需求的人士，特別是在創新及科技技能提升方面。同時，建議政府與大學密切合作，向本港及非本港學生提供獎學金獎勵優秀學生。另外，通過法定指導改善生活及工作條件，例如規定每周工作五天，建立提升員工福利及心理健康的工作場所。

ACCA建議，政府應激勵金融科技創新及增長，提升相關就業機會，吸納全球頂尖人才留港進行高技能工作。同時，降低非本港高科技企業在本港設立辦公室的優惠稅率，以及放寬研發費用稅收減免的申請條件。（資料圖片）

倡政府激勵金融科技創新及增長

陳婉真指出，新時代人才會傾向在工作與生活之間取得平衡，傾向選擇能夠提供關懷及工作彈性的僱主。香港普遍存在的生活成本高、工作時間及壓力大，以及言語環境等，均會對人才是否選擇留港造成障礙。

長遠方面，ACCA建議政府激勵金融科技創新及增長，提升相關就業機會，吸納全球頂尖人才留港進行高技能工作。同時，降低非本港高科技企業在本港設立辦公室的優惠稅率，以及放寬研發費用稅收減免的申請條件。

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