壹傳媒國安案｜黎智英國際律師團籲西方向中港施壓撤控

《彭博》報道指，壹傳媒創辦人黎智英的國際律師團隊呼籲西方政府，在外交政策中把他涉及國家安全的案件置於更高位置，希望歐盟、英國和美國就此案向香港和中國施加壓力。

國際律師團成員Caoilfhionn Gallagher周三在華盛頓接受採訪時說，「對美國而言這是個關鍵時刻，要確保此案作為與香港和中國雙邊接觸中一個非常高的優先事項提出來。」她說，這個律師團不同於將在香港為黎智英辯護的律師。

她說，國際團隊的目標是推動外國政府勸說中國當局放棄對黎智英的指控。她又指，黎智英所面對的法律程序「不符合國際人權標準，事實上，也不符合香港《基本法》所保護的標準」。

國際法律團隊的另一位成員Jonathan Price表示，如果對黎智英的不當對待繼續下去，預計美國和其他國家會做出強有力的政策反應。

壹傳媒創辦人黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀發布煽動刊物，並請求外國機構實施制裁的案件，黎其及公司均表示不認罪，根據司法機構的資料，其案件已排期在今年12月1日開審，預計審訊30天，案件將不設陪審團，由3名國安法指定法官審理。同案6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，則會認罪，並已定於今年11月29日在高等法院答辯。