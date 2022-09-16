「里數加現金」消費吸客　年內開實體店　推「國泰」旅遊生活品牌

國泰航空（0293）上月推出全新「國泰會員計劃」，將馬可孛羅會及亞洲萬里通會員計劃會整合，並推出一系列的優惠及獎賞，更計劃今年開設實體商店，以推廣「國泰」旅遊生活品牌。



國泰航空顧客時尚生活董事施愷民受訪時表示，疫情前集團旗下會員計劃每年增加過百萬名會員，由於疫情及嚴格的防疫措施，人們出行受到限制，會員人數增長有所放慢，「國泰與客戶保持聯繫，亦變得相當困難。」不過他認為，隨著現時疫情緩和、航空業復甦，相信會員人數將逐漸增加。

經整合後，目前「國泰會員計劃」擁1,200萬名會員。施愷民指，新計劃逐步推出更多元化的服務，覆蓋航班、支付、餐飲、購物、旅遊和身心健旅等範疇，目前與逾800個合作夥伴為會員提供獎勵和體驗。

他又指，「里數加現金」的付款方式令商戶生意大增，故除了早前推出網上購物平台外，今年計劃在港開設實體商店，選址在太古集團旗下物業，結合線上線下的銷售模式，為會員提供更多產品，推廣「國泰」旅遊生活品牌。

國泰與百年靈攜手推出Navitimer B01航空計時腕錶國泰航空限量版。圖為施愷民。（黃文琪攝）

除此之外，國泰更與製錶品牌百年靈攜手推出Navitimer B01航空計時腕錶國泰航空限量版，全球限量生產200枚，錶盤選用國泰航空標誌性的翡翠綠色，並特別刻上「CathayPacific Edition 」字樣以及獨立編號。