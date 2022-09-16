手術機器人企業元化落戶科學園　創科局局長孫東等出席啟動儀式

手術機器人企業元化智能科技近日落戶香港科學園，並於9月15日上午舉行元化智能科技（香港）啟動儀式。創新科技及工業局局長孫東教授、全國人大代表李引泉、洪爲民，香港科學園董事會董事譚偉豪等出席儀式。

元化智能成立於2018年，由曾任香港中文大學電子工程學系主任的加拿大工程院院士、香港工程師學院院士、IEEE Fellow孟慶虎教授擔任首席科學家，曾獲深圳市創新投資集團的數千萬天使輪投資。2021年3月獲紅杉中國和招銀國際資本領投，深創投跟投的數億元A輪融資。2022年1月由基石資本領投，原股東深創投和紅杉中國聯合領投持續支援，國科嘉和、萬匯資本等多家知名投資機構聯合投資完成數億元人民幣B輪融資，投後估值約50億人民幣。

創科局長孫東﹕項目為回歸香港走向國際的示範

創新科技及工業局局長孫東表示，感謝香港科學園幫助元化智能科技落戶香港。「元化」這個項目，是香港出去的科學家，回歸香港，走向國際，有很好的示範性作用。行政長官提出要「搶企業、搶人才」、「以結果為目標」，希望吸引更多的傑出科學家，用實際行動支持香港創科發展。不單單是研究開發，也包括像「元化」一樣，設總部和生產基地，支持實體經濟和就業。孫東補充：「香港現在是發展創科的黃金時期，是最好的地方，優勢從來沒有變。政府歡迎更多的高科技企業落戶香港，在香港謀發展。」

元化智能科技董事長孟李艾俐表示:「很高興公司能夠入住環境優美的香港科學園。公司希望透過香港進軍本地和國際市場，也可以對接國際資本市場，為公司進一步壯大打好基礎。」

全國人大代表、斑馬星球創始合夥人洪爲民說:「榮幸見證元化智能科技落戶香港科學園，期望元化智能透香港國際金融中心的助力高速成長，佈局國際，並進一步發展壯大。」

香港科技園公司董事、香港產學研促進會會長譚偉豪認為:「元化智能科技選擇科學園作為落戶香港的基地是一個極佳選擇，衷心希望未來有更多的如『元化』一樣的高科技公司進駐科學園，一同為創建香港高科技生態圈作貢獻。」他又指出「元化」的產品，透過現代科技改善人類生活，是科技成果轉換的成功例證。