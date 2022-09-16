ESG｜陳啟宗向員工分享復建建福宮花園經驗　傳揚文物保育重要性

恒隆地產（0101）董事長陳啟宗一直致力推動建築文物復修，不單止擔任中國文物保護基金會創始主席，並促使紫禁城內的「建福宮花園」完成整體復建工作。該公司早前舉行了「建福宮︰在紫禁城重建一座花園」員工專場分享會，更由陳啟宗親自主講，與近百名員工及其親友分享復建「建福宮花園」的故事及經驗，藉此傳揚文物保育對可持續發展的重要。

1994 年，陳啟宗參觀「建福宮花園」的遺址後，決定支持重建「建福宮花園」，並在香港成立中國文物保護基金會。作為該基金會的創始主席，他在1997年提出全面支持重建「建福宮花園」。這項工程是紫禁城內第一項大型重建工程，於2000年正式啟動，2005 年順利竣工，讓「建福宮花園」重現昔日風采。中國文物保護基金會隨後在紫禁城內開展另外兩大項目，分別是「中正殿」重建工程和「養心殿」研究性保護項目。

陳啟宗表示：「文物的破壞乃是國家衰敗的明證，而文物的修復即是國家復興的確據。文物遺址和古建築之所以重要，在於其見證了歷史、文化、社會從古到今的歷程。我深感榮幸能夠參與『建福宮花園』及『中正殿』的復建，把現代化管理帶入故宮。我希望藉著今次的分享會，讓同事深入了解公司對文物修復和保育的理念，並鼓勵同事在工作上實踐『永續』、『卓越』的核心價值，激發同事對探索中國歷史的興趣，並希望推廣中華傳統文化。」

文化保育是可持續發展的重要一環。恒隆在陳啟宗的帶領下，發展商業項目時均盡力重現、保存並融合古跡元素，例如天津恒隆廣場的浙江興業銀行、無錫恒隆廣場一期的城隍廟戲台及二期希爾頓格芮精選酒店的張效程故居等，力求在保育當地文化遺產和為當地社區注入新活力之間取得平衡，活化歷史建築，踐行公司「締造優享生活空間」的願景。