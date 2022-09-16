陳啟宗﹕內地發展商過度借貸致陷困境　無法理解政府不及早行動

恒隆集團（0010）董事長陳啟宗於中期報告內，指出已多之提及內地住房房地產行業是一個醞釀已久的危機，幾乎所有民營的住宅發展商，都採用不可持續的業務模式，又指出內地發展商只關心土地地儲備規模及總體收入。發展商為在兩方面做出成績並擊敗競爭對手，於是過度借貸，又怎能不陷入困境。

陳啟宗指出，無法理解為何中央政府不及早行動，加以控制。

他進一步指出有意思的是，目前的問題並非影響整個業務，只牽涉民營發商商，而非國企，後者負債水平受到政府部門嚴格控制。有關限制以往並無施加於民營地產發展。因此當政府引入新的緊縮政策，他們的資產負債表便嚴重受壓，很多發展商現在要掙扎求存。如今，購置土地主要是國企。

他指出當城市化持續下去，便會有住宅市場。儘管如此待一切塵埃落定時，相對的市場份額可能會發生重大變。過去國企只佔全國住宅市場約30%，可能很快有一天會達到70%，最終比例會視乎是否有進一步政策出台。

他又指出恒隆在內地銷售的住宅單位全都是豪華服務式寓所，它們均屬於規模大得多的商業發展項目的一部分，這些項目包括購物商場和供出租的辦公樓。儘管如此，如今低迷的巿況確實影響了公司服務式寓所的銷情。他又指出首個包含供銷售住宅的項目是武漢恒隆廣場，這些單位要到2023年下半年才能入伙。因此，仍有時間等待市場復甦。