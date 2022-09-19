本港失業率跌至4.1%　餐飲服務及零售業失業率均跌0.3%

根據政府統計處今日（19日）公布今年6月至八8的臨時數字），經季節性調整的失業率由5月至7月的4.3%下跌至6月至8月的4.1%。就業不足率亦由今年5月至7月的2.2%下跌至6月至8月的2%。

與今年5月至7月比較，6月至8月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌。失業率方面，樓房裝飾、修葺及保養業和藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業、教育業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

總就業人數由今年5月至7月的3,593,100人，上升至6月至8月的3,609,300人，增加約16,200人。同期的總勞動人口亦由3,761,300人上升至3,771,200人，增加約9,900人。

失業人數（不經季節性調整）由今年5月至7月的168,200人下跌至6月至8月的161,900人，減少約6,300人。同期的就業不足人數亦由84,300人下跌至76,400人，減少約7,900人。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「本地經濟活動部分受第二階段消費券計劃的支持而繼續恢復，勞工市場也隨之進一步改善。6月至8月經季節性調整的失業率較5月至7月下跌0.2個百分點至4.1%，就業不足率亦下跌0.2個百分點至2%。總就業人數繼續增加16,200人至3,609,300人，失業人數進一步減少6,300人至161,900人。」

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在6月至6月較上一個三個月期間下跌0.3個百分點至6.2%。其中，餐飲服務活動業和零售業的失業率均下跌0.3個百分點，分別跌至6.7%和6%。大多數其他行業的失業率也下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業和藝術、娛樂及康樂活動業。

展望未來，孫玉菡說：「勞工市場應會在短期內進一步改善，改善的幅度將很大程度視乎本地經濟活動的表現。消費券計劃應會繼續支持本地消費需求，惟近期金融狀況收緊或會對消費構成不利影響。此外，本地疫情發展亦可能會對經濟活動以致勞工市場有影響，故社會各界必須繼續與政府齊心合力，令本地疫情受控。」