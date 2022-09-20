內地餐飲股下挫　九毛九瀉逾9%　恒指維持過百點升幅｜持續更新

美國股市臨近聯儲局議息日，走勢更趨波動，其中道指先跌逾260點，其後倒升近200點收市。同時美債息持續攀升，10年期國債孳息率更衝破3.5厘。隨著美股回升，亞太區股市早段亦隨之上揚，日股假期後復市，早段彈升逾200點。



【09:44】

內地餐飲股下挫，海底撈（6862）瀉7%，九毛九（9922）跌9.3%，呷哺呷哺（0520）卻跑贏同業，抽升4.3%。

恒指暫時變化不大，最新報18709點，升143點，國指升52點，報6390點，科指升60點，報3839點。

【09:25】

恒指最新報18700點，高開134點，國指高開52點，報6390點，科指最新報3829點，高開50點。

科技股上揚，阿里（9988）高開1.9%，美團（3690）高開1.5%，騰訊（0700）高開1.2%。

金融股方面，友邦（1299）高開0.4%，滙豐（0005）高開0.3%。

體育用品股反彈，安踏（2020）高開0.6%。

生物醫藥股方面，康希諾（6185）平開，中生製藥（1177）高開0.3%。

內房股高開，碧桂園（2007）高開2.1%，龍湖（0960）高開0.9%，中海外（0688）高開0.5%。