華為余承東：整個行業尤其中國企業都在抄襲華為　還說成自己專利

華為常務董事余承東日前出席一個開幕儀式時，在演講中批評一些中國企業抄襲華為設計，使用後更不付專利費，還將設計說成自己的專利，「抄襲別人是非常不恥的」。



余承東日前出席上海市人民政府主辦的首屆世界設計之都大會開幕式，以「中國設計，世界品牌」為主題作分享。他在演講中提到，一開始華為是沒有品牌的，而他提出建立高端品牌是他負責業務之初定下的目標，並給團隊提出核心理念「極致、簡約、純淨」。

在演講中，他更批評業界，斥整個行業，尤其是中國的一些企業，他們都在抄襲華為的設計。

「在西方的文化之中，抄襲別人是非常不恥的。但咱們中國人，包括我們的一些專利，大家使用了也不給我們付專利費，都直接用，然後還說成是他們自己的專利，甚至有些東西是直接抄。」 華為常務董事余承東

余承東強調，如果要樹立偉大的產品、偉大的品牌，那要有自己家族化的DNA、基因和家族化的風格。他更以歐洲高端車品牌作例，指出無論哪一代都能保持家族的DNA，其他國家的汽車設計，這代和上代感覺不到是自己家的。

他又指，華為每代設計要求家族化的基因傳遞，和DNA的傳遞，保留家族化的元素，故此Mate30、40、50系列不完全一樣，但同時又引入一些新設計，以體現這種感覺。