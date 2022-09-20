大摩指本港寫字樓及零售租金正築底　偏好增派息及回購企業

摩根士丹利發表報告，指出本港寫字樓租金及零售租金正築底，偏好會增派息及回購的上市公司，惟留意從下半年起債務成本開始上揚。該行較偏好太古地產（1972）及恒隆地產（0101）。

大摩指出太古地產上半年增加派息3%，而九龍倉置業（1997）則在成本控制下，增加派息4%。冠君產業信託（2778）及置富產業信託（2778）則減少派息。

債務成本方面，希慎（0014）﹑恒地（0012）及領展（0823）現金成本支出增加25至29%，主要受到新併購活動導致債務增加。九置所有債務均為浮息債務，所以在下半年較受債務成本上升影響。希慎及新世界（0017）分別動用基本利潤的67%及164%支付利息支出。

料零售物業續租率仍為負數

零售方面，該行指出領展及置富從零售業務收取的租金，較2019上半年減少9至11%，與主要消費品租戶比例較高有關。同期冠君及九置租金收入跌幅介乎32至37%。由於出租率高於疫情前水平，預料零售續租租金調整率仍為負數。

寫字樓業務方面，新地（0016）寫字樓租金較2019年減少5%，恒隆跌幅更達17%，置地及太地出租率相對同業穩定。