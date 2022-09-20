金管局﹕市場認同具潛力　將展開工作為可能推出「數碼港元」準備

金管局今日（20日）發表題為《「數碼港元」—邁出新一步》政策立場文件，闡述金管局對零售層面央行數碼貨幣月政策立場及未來發展路向。

金管局指，「金融科技2025」策略其中一個方向，是加強對數碼貨幣的研究工作，讓香港能作充份準備。金管局已從技術及政策層面審視在港發行「數碼港元」可行性，並分別就高層次技術設計及主要政策與設計事項，進行兩項市場諮詢。

市場認同「數碼港元」具潛力

金管局表示，在市場諮詢中合共收到75份回應。整體而言，回應者支持「數碼港元」項目，並認為「數碼港元」具備潛力，能夠令支付更具成效，同時可推動數碼經濟發展。同時，回應者亦指出，需更深入探討私隱保障、法律考慮因素、應用場景等事項。根據這次研究所得及收到的意見，金管局將會展開工作，為將來可能推出「數碼港元」作出準備，並將採取三軌道方式：

金管局今日（20日）發表題為《「數碼港元」—邁出新一步》政策立場文件，闡述金管局對零售層面央行數碼貨幣月政策立場及未來發展路向。（資料圖片）

第一軌：為「數碼港元」奠技術及法律基礎

第一軌道旨在為日後推出「數碼港元」奠定技術及法律基礎。具體而言，金管局將會制定計劃，開發「數碼港元」兩層式結構中的批發層面。此外，金管局將會檢視不同範疇，為修例作好準備，以將法律基礎賦予數碼形式的貨幣，令其成為法定貨幣，容許在香港發行。

第二軌道：深入研究用例

第二軌道會與第一軌道並行。金管局會在第二軌道深入研究用例，以及有關「數碼港元」的應用、執行及設計事項。金管局亦會與不同持份者緊密合作，進行連串試驗以獲取實際經驗。

第三軌道：按成果訂推出時間表

第三軌道關乎正式推出「數碼港元」，主要為歸納第一及第二軌道的階段性成果，從而作出更全面的部署，並訂下推出「數碼港元」的時間表。進展將視乎第一及第二軌道工作的實際進度，以及本地及國際市場的相關發展步伐。

金管局總裁余偉文指，兩輪市場諮詢的結果顯示「數碼港元」項目獲得廣泛支持，樂見如此正面的回應，亦同意回應者所指，需更深入、具體地探討私隱保障等事項和發展應用場景。作為香港的中央銀行機構，金管局會竭力為發展央行數碼貨幣作好準備，亦會提供合適的土壤使創新意念萌芽及成長，確保香港能繼續在環球金融領域擔當領導角色。