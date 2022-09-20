渣哥擬向毛記購回股份　大呻對開價感震驚　揭渣哥小食店勁吸金

前港姐譚小環與丈夫蔡強榮﹙「渣哥」﹚在九龍灣開設茶餐廳「大渣哥茶記」﹙「大渣哥」﹚，其facebook專頁今日﹙20日﹚發出帖文，稱計劃購回毛記葵涌（1716）持有之49%股份，惟對毛記葵涌提出的購回價「感震驚」，並直言倘在別無他法下，團隊可能會集體辭職．離開渣哥、大渣哥。就有帖文內容，《香港01》已向毛記葵涌查詢。

帖文一出，《100毛》母企毛記葵涌股價爆升，全日飆42%至0.81元，成交額達504萬元。這場股東糾紛，也引起市場對毛記葵涌投資「渣哥」的關注。

「渣哥一九九六」去年利潤達252萬元。﹙資料圖片﹚

「渣哥」小食店逆市照吸金

翻查資料，毛記葵涌目前持有經營連鎖小食店的「渣哥一九九六」，以及經營餐廳的「大渣哥」，持股比例皆為49%，所佔權益分別為303萬元及301萬元。

其中，「渣哥一九九六」最為吸金，過去兩個財政年度逆市獲得利潤，分別約為252萬元及176萬元。如果以最新年度利潤兼以5倍市盈率計算，公司價值逾1,200萬元。至於「大渣哥」，2022年及2021年度表現差天共地，由勁賺322萬元，變微蝕近32萬元。

值得一提，毛記葵涌原本亦持有經營餐廳的「大渣哥﹙貳﹚」49%股權，惟目前所佔價值已「稱零」，毛記葵涌指出，由於集團應佔大渣哥（貳）的虧損已超出其在該公司的相關權益，因此集團不再擁有權益，且不再進一步確認虧損。

毛記葵涌年報顯示，「渣哥一九九六」2022年度仍然賺錢。﹙毛記葵涌年報截圖﹚

毛記葵涌以約一倍市賬率入股

「大渣哥」帖文指出，渣哥一九九六懷舊小食店及大渣哥茶記，由蔡強榮、譚小環及渣哥管理團隊於2014年創立。而據毛記葵涌年報，公司分別於2018年底斥資近250萬元購入「渣哥一九九六」49%股權，並於2019年11月投資150萬元成立「大渣哥」，持股同樣是49%。兩次投資，毛記葵涌的入股價皆略略高於一倍的市賬率﹙PB﹚ 。

「大渣哥」帖文稱，早於一、兩年前，毛記葵涌已沒有任何代表參與渣哥及大渣哥之管理及營運。到了今年2月初，渣哥已經代表渣哥管理團隊，向毛記葵涌管理層正式提出終止合作，要求以2018年當時入股﹙只計算實際資產及負債﹚之同樣條件之下，以現時實際市值購回毛記葵涌持有之49%股份。

帖文續指，回購股份建議拖延至今已超過半年，期間也加入律師團隊協助，直到本月初，收到毛記葵涌開出「以倍數計」的價錢，而不是按當日賣股只計實際資產及負債的價錢，帖文形容「這個價錢我哋真係無能為力，亦真的接受不了。」

資料顯示，截至今年3月底，「渣哥一九九六」及「大渣哥」的資產淨值分別為524萬及614萬元。但由於「渣哥一九九六」仍有錢賺，如果以盈利做估值，叫價料遠高於以市賬率做估值。