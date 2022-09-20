紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」不獲續租 科技園：早有共識
撰文：許世豪
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全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，近日不獲科技園續租，或於年底結業，新加坡隨即向「喵坊」招手，到當地設廠協助回收業發展。
香港科技園今日發聲明，指關注近日有關資訊機密處理有限公司（SSID）營運，位於元朗創新園內的喵坊（Mil Mill）之媒體報導。
科技園指，2018年SSID需要物色營運用地，科技園邀請SSID參與招標程序，競投租用當時元朗創新園單幢完整廠房，有助該公司加快建立回收業務，而SSID成功中標，並獲批三年短期租約至2021年底。
科技園：雙方就約滿後將不獲延續有達成共識
科技園表示，當時已明確地向SSID傳達有關創新園的長遠發展計劃，並解釋批出短期租約的原因。因此，雙方一直就租約在約滿後將不獲延續有達成共識。
然而在 2021年該租約期滿的六個月前，科技園公司得知及明白SSID需更多時間以尋找合適的新用地作遷廠。故此作出特別安排，與其續約一年至今年年底，以作短期應急支援。SSID 亦同意此一年續約安排。
科技園方面指，充分理解SSID在尋找合適新廠房時所遇到的挑戰。並知悉環境保護署已經提供數個地方讓其可以申請營運。有見及此，科技園會繼續與SSID協商，盡力提供支援，按需要給予適當的寛限期，讓SSID進行遷廠。
科技園表示，去年將三個工業邨重新定位成創新園，一直按照科技園的再工業化發展方向來制定創新園的用地計劃，同時平衡各界的不同需要，深信這項發展策略將促進多元經濟發展，並提供更多就業機會，以及增強香港的長遠競爭力。