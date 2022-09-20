紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」不獲續租　科技園：早有共識

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，近日不獲科技園續租，或於年底結業，新加坡隨即向「喵坊」招手，到當地設廠協助回收業發展。

香港科技園今日發聲明，指關注近日有關資訊機密處理有限公司（SSID）營運，位於元朗創新園內的喵坊（Mil Mill）之媒體報導。

科技園指，2018年SSID需要物色營運用地，科技園邀請SSID參與招標程序，競投租用當時元朗創新園單幢完整廠房，有助該公司加快建立回收業務，而SSID成功中標，並獲批三年短期租約至2021年底。

位於元朗工業邨的「喵坊Mil Mill」，是全港唯一一間可處理紙包飲品盒及雜誌封面等夾層包裝紙的回收商，不過該公司指，上周接到業主科技園公司通知不再續租，並要求在年底遷出。（鄭子峰攝）

科技園：雙方就約滿後將不獲延續有達成共識

科技園表示，當時已明確地向SSID傳達有關創新園的長遠發展計劃，並解釋批出短期租約的原因。因此，雙方一直就租約在約滿後將不獲延續有達成共識。

然而在 2021年該租約期滿的六個月前，科技園公司得知及明白SSID需更多時間以尋找合適的新用地作遷廠。故此作出特別安排，與其續約一年至今年年底，以作短期應急支援。SSID 亦同意此一年續約安排。

科技園方面指，充分理解SSID在尋找合適新廠房時所遇到的挑戰。並知悉環境保護署已經提供數個地方讓其可以申請營運。有見及此，科技園會繼續與SSID協商，盡力提供支援，按需要給予適當的寛限期，讓SSID進行遷廠。

科技園表示，去年將三個工業邨重新定位成創新園，一直按照科技園的再工業化發展方向來制定創新園的用地計劃，同時平衡各界的不同需要，深信這項發展策略將促進多元經濟發展，並提供更多就業機會，以及增強香港的長遠競爭力。