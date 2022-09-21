內房｜世茂九龍延坪道項目百億建設貸款　大華銀行據報擬全購

大華銀行在今年7月入稟法院，指控世茂集團（0813）違反部份貸款及擔保協議條款，個多月後，據《彭博》引述消息人士指出，大華銀行提出向其他貸款人買斷世茂在石硤尾延坪道9號項目的100億元建設貸款。彭博數據顯示，該筆貸款的原始貸款人包括交通銀行（香港）﹑工銀亞洲﹑恒生及滙豐，而大華則出資16億元。

報道引述兩名知情人士及數據顯示，有關貸款於2017年簽署，至2021年12月進行展期，目前到期日為2024年7月。另據兩名知情人士指出，有關融資安排的貸款價值比率（LTV）為50%。

報道指出，一名大華媒體代表向《彭博》指出，之前案件已經和解，但就貸款買斷事宜不予置評，世茂媒體代表不予置評。在今年7月份大華曾稟高等法院控世茂和4家附屬公司，在各實體之重新分配貸款和分配股份時，未徵得該銀行同意，因而違反了某些貸款及擔保協議的條款。大華要求世茂取消前述違約行為。

該指控涉及大華及其他銀行始於2017年協議條款，各行向世茂實體Adventure Success Ltd.提供最多100億元貸款安排。所涉條款是為確保這個實體履行責任，後者香港石硤尾擁有私人住宅用地開發項目。