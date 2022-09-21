金管局數碼港元首兩階段下季進行　東亞銀行料將參與第二階段工作

金管局數碼港元首兩個階段工作會於第四季同步進行，東亞銀行資訊科技部主管暨金融科技發展部主管梁兆恩表示，作為銀行業界，會去了解相關技術、法律及風險管理等方面的議題，在應用場景方面會包括跨境沙盒研究等，另外也包括區塊鏈應用及智能合約等。

梁兆恩指出BEAST已落實6個合作項目。（廖雁雄攝）

他預計，東亞銀行會較多專注於第二階段的參與。金管局第二階段工作包括數碼港元的應用、執行及設計事項，並與不同持份者進行連串試驗以獲取實際經驗。

另外，東亞銀行設立BEAST，推動其與初創企業的互動合作，不僅是一個實體的共享空間，更是一個推動共同創新和協助的平台。目前與香港70多個本地初創企業，以及業界與金融科技夥伴共同開發73個項目。

梁兆恩表示，目前已有6個相關合作落實，包括雲技術及網路安全。另外有10個項目通過概念驗證（POC），項目夥伴會得到東亞提供最高30萬元資金支持，外加有7個項目較為成熟，均有望快將落實。

東亞銀行與圓幣錢包的合作，預計將於第四季推出，屆時能夠方便中小企業開戶程序，及縮短相關所需時間。過去幾個月已就相關合作，與金管局進行關於流程及監管方面的討論。