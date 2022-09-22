美國加息｜滙豐率先加P　由5厘上調至5.125厘　近4年來首次

美國今年3月啟動新一輪加息周期，港美息差擴闊、資金成本持續趨升之際，龍頭銀行滙豐終於宣在加最優惠利率﹙P﹚，近4年來首次！

滙豐今天（22日）宣布，由明天（23日）起，上調港元最優惠利率12.5點子，由年利率 5.0% 調高至5.125%。滙豐對上一次於2019 年11 月1 日調整港元最優惠利率，當時減息12.5 點子。

同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調高12.4點子。滙豐對上一次於2019 年11 月1 日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時減息12.4 點子。

此外，由明日起，滙豐上調美元儲蓄存款戶口利率25點子，由年利率0.25%調高至0.50%。滙豐對上一次於2022年7月29日調整美元儲蓄存款戶口利率，當時加息24.9點子。

滙豐林慧虹︰標誌本港加息周期開始

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，市場已普遍預期港元最優惠利率將會上調，今天的公布標誌著本港加息周期的開始。針對是次利率調整的幅度，該行已仔細考慮多項因素，包括宏觀經濟環境、港元拆息趨勢,以及對於本港經濟和社會的影響。

林慧虹續稱，該行必須平衡客戶承擔貸款利率的能力，與存款客戶所收取的利息。鑑於美國通脹率仍然居高不下，市場預期美國這次加息周期仍未完結，「我們會繼續審視外圍經濟情況和香港經濟前景，有必要時將再次調整港元利率。」

對上一次僅加P一次 幅度0.125厘

翻查資料，港銀上一次上調最優惠利率（P）為2018年9月28日，也是由滙豐在27日帶頭宣布，上調P息 0.125厘至5.125厘後，便無以為繼。及至2019年10月底聯儲局減息，滙豐等大行再下調P至目前水平。目前市面上主流的「細P」、「大P」，分別為5厘及5.25厘，使用前者的大行除了滙豐，還有恒生及中銀香港，後者則有渣打。

2018年加息前夕，1個月拆息長期企於1.2厘以上，銀行結餘降至約500億元，港銀已有「行動」，包括同時提高H按鎖息上限和P按利率，更將H按封頂位設定稍高於P按利率0.1厘，推動P按市佔率一度超越H按。

當年至滙豐加P前一周， 1個月拆息升至約1.85厘水平，加P當日，拆息高達2.3厘，距當時滙豐P（5厘）有2.7厘差距。傳統上，港銀P與1個月拆息差距收窄至3厘以下，銀行會有較大誘因加P。

今年9月初1個月拆息開始更升破2厘，至昨日（21日）升至2.59厘，為2019年12月31日後最高，唯銀行結餘仍有約1,200億元，較上一輪加P高。多家大中小型港銀已上調H按鎖息上限和P按利率，滙豐、恒生及中銀更將H按封頂位設定稍高於P按利率，與2018年加P前情況類似。