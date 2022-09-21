中國恒大首8月合約銷售182億人幣　保交樓項目尚餘38個未復工

中國恒大（3333）公布，今年首8個月，集團實現合約銷售金額181.58億元（人民幣，下同），合約銷售面積194.98萬平方米。

保交樓方面，截至目前保交樓項目共706個，已復工項目668個，未復工項目38個。已復工的項目中有606個項目達正常施工水平，其餘62個項目正在恢復正常施工過程中。

恒大物業：在管面積約4.8億平方米

恒大物業（6666），截至2022年8月31日，在管面積約4.8億平方米，覆蓋22個省，5個自治區，4個直轄市及香港，超過310個城市，管理項目2,541個，向320多萬户住户提供物業管理服務。

其中，本年度新拓展第三方開發商開發的物業項目255個，合約面積約2,400萬平方米，在管面積約1,600萬平方米。

關於獨立調查方面，公司於2022年7月22日有關公司質押擔保的初步獨立調查所得信息公告。有關質押擔保的獨立調查尚在進行中，將在切實可行情況下儘快發佈有關獨立調查結果。

恒大物業稱，正與中國恒大商討償還該質押所涉及款項的方案，方案主要透過中國恒大集團轉讓資產予本集團抵銷相關款項。（資料圖片）

正與中國恒大商討償還該質押所涉及款項的方案

恒大物業稱，正與中國恒大商討償還該質押所涉及款項的方案，方案主要透過中國恒大集團轉讓資產予本集團抵銷相關款項。公司已就償還方案聘請歐華律師事務所為公司境外律師，北京大成(廣州)律師事務所為本公司境內律師，邁時資本有限公司為獨立財務顧問，及香港評值國際有限公司為物業評估師，協助公司推進償還方案。在有關償還方案落實後，公司將發出進一步公告。

至於恒大汽車（0709）則指，新能源汽車恒馳5在今年9月16日正式量產，並將於10月開始交付。