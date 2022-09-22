美國加息｜聯儲局連續三次加息0.75厘　年內或再加1.25厘

美國聯儲局香港時間今日（22日）凌晨公布9月議息結果，官員決定加息0.75厘，至介乎3至3.25厘，利率水平為2008年以來最高，符合市場預期，並再表示會堅定地要通脹率回落至2%。

局方的經濟展望預期，利率今年內增至4.4厘，來年達4.6厘，比6月時預測的分別3.4和3.8厘高。



聯儲局聲明指，近期指標顯示支出和生產溫和增長，近數個月就業增長穩健，失業率維持低水平。通脹率仍然高企，反映與大流行病、高糧食和能源價格及廣泛價格壓力有關的供求失衡。

俄羅斯與烏克蘭的戰事造成嚴重的人道和經濟困難，戰爭和相關事件為通脹上升帶來額外壓力，打擊全球經濟活動。委員會高度關注通脹風險。

委員會為達至最高就業率和令通脹維持低水平，決定聯邦基金利率為3至3.25厘，認為繼續加息是適當做法。此外，委員會將繼續按5月制訂的計劃，減持國債和按揭抵押證券。委員會強烈堅定地要通脹率回到2%水平。

預期加息至2023年底 達4.6厘

點陣圖顯示，聯儲局今年底可能加息至4.4厘，明年底至4.6厘，遠比6月的預測高，料2024年前都不會減息。

此外，聯儲局將今年國內生產總值（GDP）增長由1.7%下調至0.2%，失業率由3.7%上調至3.8%，PCE由5.2%上調至5.4%。來年方面，GDP由1.7%下調至1.2%，失業率由3.9%上調至4.4%，PCE由2.6%上調至2.8%。料通脹率到2025年才達到約2%水平。

鮑威爾：到「某時候」適宜減慢加息

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在記者會表示，「當政策收緊至某時候，就適宜減慢步伐，評估調整政策對經濟的影響」，又指「物價現在看來有可能已見頂」和「只有很少數據顯示就業市場正在冷卻」。

不過，他又表示美國或有一段時間維持較低增長，認為要同時打擊通脹和讓經濟軟着陸甚具挑戰，承認通脹緩和速度不似聯儲局官員預期，重申要進取地完成控制通脹的工作。

被問及下次議息會否再加息0.75厘，鮑威爾沒有明確回答，只稱「每次會議都各有決定」，他們堅定地要聯邦利率達到限制水平。