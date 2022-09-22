恒生指數跌至逾十年新低　月線RSI低過08年海嘯　追沽還是撈底？

聯儲局宣布連續第三次加息75點子後，美股三大指數急挫，港股承外圍跌勢，低口裂開逾300點，早段更失守一萬八點大關，創2011年尾後的逾十年新低。

分析認為，投資者要留意今日收市能夠出現陽燭，並視乎未來一兩天走勢能否進一步企穩，以確認短期是否見底。部署方面，散戶可考慮作中長線投資，留意走勢落後的科技股。



恒生指數今早開報18080點，裂口低開363點，已跌穿今年3月及2016年的「熔斷底」。早段跌幅更擴至近500點，失守18000點關口，創自2011年底以來的逾十年新低。

恒生科技指數亦一度跌近3.5%，低見3606點，但尚未失守今年3月低位3463點。

結好證券客戶投資組總裁盧駿匡表示，周三美股出現先升後跌，很大程度是市場一開始接受聯儲局加息75點子而炒上，但其後點陣圖顯示年內仍要加息1.25厘，以及明年減息預期落空，導致美股尾市急挫。

聯儲局點陣圖顯示，今年內仍要加息1.25厘，令美股三大指數低收。（資料圖片）

投資者無須過度悲觀

今日港股跟隨外圍裂口向下，創逾十年新低，盧駿匡反認為，投資者目前不必過於悲觀，始終今天大幅低開後，未見跌勢急劇轉差，反而失守18000點關後卻有資金承接。

他建議，散戶應留意今天能否以陽燭收市，甚至低開高收，這意味著今天出現的有可能是假向下突破。倘今日成功形成陽燭，並在之後一兩個交易日收市高於今天的高位，便有望確認短期見底。

華盛證券分析師聶振邦則認為，港股近日走勢跟隨外圍居多，除非內地有重大利好消息例如人行全面降準或總理李克強再度公布穩經濟政策，否則港股不確定性仍然偏高。聶振邦預計，若恒指未來一兩天能夠收高於18000點，後市下行空間相對有限。

恒指月線圖的9日相對強弱指數（RSI），目前已跌至20水平，低於2016年、2011年及2008年的底部。（彭博）

月線RSI低過「海嘯」

技術指標方面，盧駿匡則提到，大市市寬已經挫至近15年最低的水平。參考恒指月線圖的9日相對強弱指數（RSI），目前已跌至20水平，均較2016年、2011年及2008年為低，當時分別低見30、23、26。不過，他強調，始終市況疲軟，投資者宜一動不如一靜，待市況好轉才出手入市。

至於有關後市部署，聶振邦認為港股仍受外圍表現影響，故不建議短炒正股，然而散戶可作中長線部署，留意科技股分注吸納。其中，騰訊（0700）、快手（1024）、嗶哩嗶哩（9626）估值相對低殘，其中騰訊更創今年新低，低見280元以下，落後大市，中線值博率較高。

若散戶欲以衍生工具作短炒，聶振邦建議留待本周俄烏公投事件完結後再作部署。倘港股能穩守18000點關口，散戶可部署收回價介乎17200點至17500點的牛證；反之可留意收回價約18500點至18800點的熊證。