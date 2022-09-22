馬時亨：香港優勢正被新加坡搶去　放寬檢疫至0+7作用不大

在「清零」政策下，本港對外「通關」未有期，近日政商界公開發聲促請政府盡快撤銷嚴格封控措施及落實全面通關。商務及經濟發展局前局長馬時亨今日（21日）表示，香港的檢疫政策已實施太長時間，優勢正被策略進取的新加坡搶去，需要盡快檢視。現時種種檢疫關卡令旅客卻步，即使檢疫縮減至「0+7」安排，作用亦不大。

馬時亨接受電台訪問時指，早前周遊五國發現不少地方已經將新冠病毒視為流感般的風土病，有地方已經解除口罩令，在當地機場免稅店很興旺，但本港機場「水靜鵝飛」，名店不開，

馬時亨續稱，理解政府制訂政策時，要平衡病毒輸入風險，否則與內地通關更加難。不過，香港的檢疫政策已實施太長時間，擔心新加坡進取態度影響香港金融中心地位，呼籲政府盡快檢視檢疫政策，又直言本港太多關卡令旅客卻步，即使檢疫安排放寬至「0+7」，作用也不大。

他指，由於要滿足回港登機前48小時核酸檢測陰性的要求，不少航空公司已削減香港的航班。本港機場最高峰時每日曾達23萬人次，平均都有十幾萬人次。現時每日平均有5,000至7,000人次使用，還可以處理核酸，但如放寬後再有十多萬人抵港，是不可能處理到大量核酸，認為當局需要檢討核酸檢測政策。