美國加息｜金管局余偉文﹕港銀壞賬率仍屬偏低水平　未見資金外流

美聯儲加息0.75厘，金管局總裁余偉文表示，美聯儲今次加息幅度符合預期，預計至年底前會持續加息，港銀有較大機會上調信貸及最優惠利率（P），呼籲市民在作出置業按揭或者其他借貸決定時，要小心管理相關風險。現時港銀壞帳率為1%，相較歷史及國際水平仍屬偏低，但環球經濟包括內地都有下行壓力，為本港帶來壓力，令壞帳率有機會上升，但目前觀察到的幅度不是太大，會密切留意。現時樓按質素也屬穩定，相關按揭比率及借貸人還款能力均穩健，未見到質素受到影響。

至於加息對樓價樓價影響方面，他表示，本港年初至今樓價下降5%，但息口上升並非單一影響樓價因素，其他因素還包括樓宇及土地供應，本港整體經濟環境及失業率等。關於壓力測試、逆周期措施及外匯基金票據發行，會視乎市況再作調整或推出。

至於加息會否觸發本港資金外流，他就表示，本港上半年總存款上升0.4%，7至8月保持穩定，未見到資金有大幅外流。美國加息令港美息差擴闊，觸發套息交易，令資金由港元流向美元，並不等同於資金大幅離港。

暫未計劃調整外匯基金票據發行量

余偉文表示，美國透過積極加息來打擊通脹，未來加息步伐將視乎經濟前景及數據。港銀息口跟隨美息上升，已有銀行上調H按封頂利息。隨著聯儲局加息，1個月本港銀行間拆息（HIBOR）也有所上升，預計聯儲局至年底前會持續加息，港銀有較大機會加P。至於港銀是否將在短期內加P，則視乎其資本成本結構而作出商業決定。

至於會否因應加息調整壓力測試要求，金管局會視乎市況作研究，若有調整會適時公布。關於會否放寬逆周期措施包括按揭成數，則會視乎樓市周期、價格、交投情況，以及上述影響樓價的其他因素等，金管局會視乎市況來研究是否有需求調整。對於會否增發外匯基金票據來提升市場流動性，目前暫沒有增發或減發需求，會視乎需求等再作調整。