渣打：港銀年內有機會累加P息0.5厘　料未來數月樓價緩慢下跌

滙豐剛公佈上調最優惠利率（P）0.125厘，較市場預期0.25厘略低。渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，美國聯儲局加息周期持續，至年底仍會加兩次息，港銀有機會在未來一兩季度進一步上調P，全年累計加幅有機會達致0.5厘。本港樓價未來數月料繼續緩慢下行，全年經濟有機會出現負增長，但相信最差時間已過去。

渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志表示，聯儲局今次加息符合預期，其首要任務為控制通脹至2%，預計仍需要較長時間去達致，至年底兩次議息會議後加息步伐將較為激進，11月料加0.75厘，12月加0.5至0.75厘，以達至點陣圖預測的4.5至4.6厘。明年預計未能有減息動作，料最快至2024至2025年才有。至年底本港銀行結餘有機會跌破1,000億元，拆息（HIBOR）有加速上升壓力。

料今年本港經濟或陷收縮

本港樓市方面，劉健恆表示，由於滙豐息口上調幅度溫和，預計對於供樓人士的壓力上升也屬有限。樓價也會受外圍經濟及本港疫情等因素影響，今年至今已下跌5%，料未來數月會繼續緩慢下調，交投會繼續偏靜。

本港經濟方面，渣打預計全年本港經濟增幅為0.2%。但劉健恆表示，目前本港經濟增長存在下行壓力，全年有機會出現負增長，現時除了失業率，其他經濟數據包括出口等仍未見理想，但相信經濟最差的時間，即第五波疫情時期已過去。隨著疫情管控措施放寬等因素，第三季預計能恢復正增長，但由於上半年已為負增長，下半年的改善幅度未必能帶動全年錄得正增長。