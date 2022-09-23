黃傑龍：經濟危機遠超病毒威脅　政策主導應為經濟官員而非盧寵茂

叙福樓集團（1978）主席兼行政總裁黃傑龍今日（23日）在社交平台上表示，現時討論放寬檢疫至「0+7」還是「0+3」已經意義不大，現時本港最大的敵人並非疫情，而是經濟危機，認為通關政策應改由負責經濟的官員多作主導，協助本港走出經濟危機。

黃傑龍稱，世界銀行上周已公布，明年全球有機會進入滯脹，經濟萎縮，可見現時經濟危機已超越病毒危機，「呢個時候仲喺度討論0+7定0+3，意義不大，過分微觀。 而家真正要問嘅問題係，我們是否已經意識到現在世界的頭號敵人已經不是COVID，而是世紀經濟危機」。

黃傑龍認為，，現時本港最大的敵人並非疫情，而是經濟危機。（Facebook截圖）

黃傑龍續稱，作為前線感受到經濟危機近在咫尺，「商界最近點解日日都有人出嚟叫救命，因為我們作為商業的前線親身感受到果種衝擊波危機近在咫尺。 正如三年前世界各地都有啲醫生意識到新病毒的危機，好早已經提出警告。」

他認為，政府放寬防疫措施只是為經濟危機作出準備，不能治本，又呼籲政策主導應該考慮由盧寵茂醫生轉為經濟商務的官員，全力應對這場世紀經濟危機。

此外，黃傑龍昨日（22日）指出，慨歎香港不再是商業天堂，在港營商猶如賭博，日日靠聽政府防疫政策的小道消息去規劃未來，猶如「賭場買大細」一樣「等個莊開」，呼籲政府交出復常大藍圖。