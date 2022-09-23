港府傳放寛入境檢疫至0+7　往日本機票訂單急增7倍　國泰升穿9元

據了解，特首李家超今日（23日）下午將舉行記者會，親自公布放寬入境檢疫措施。受消息刺激，旅遊相關股份造好，其中縱橫遊﹙8069﹚盤中升9.1%，東瀛遊﹙6882﹚更大升11.7%。與此同時，國泰航空﹙293﹚升2.7%，高見9.07元，為年內高位。

實政圓桌立法會議員田北辰昨天引述消息，指政府將放寬入境檢疫至「0+7」，即毋須再進行酒店隔離，最快10月初實施，同時取消上機前檢測酸檢的要求，改為快測取替。抵港後須同時進行核酸及快測，倘快測呈陰性即可放行回家等候核酸結果，預料最快2小時已有報告。

香港往日本機票訂單量錄7倍增長

另外，日本首相岸田文雄稱，日本將從10月11日起放寬海外入境政策，包括取消每日入境人數上限、免除短期逗留簽證，以至開放海外旅客個人自由行。

Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示，截至9月22日上午10時，Trip.com (香港) 航班搜索量較上週同期錄得20%增長，隨後數據在當日下午一直上升；至晚上10時當日本公佈允許遊客自由行，取消入境人數上限後，香港用戶整體航班瀏覽人數為上週同期三倍之多。由9月22日零晨至9月23日早上10時30分，Trip.com（香港） 航班搜索量總計較上週同期急升近51倍，而香港往日本機票訂單量在此期間亦錄得7倍增長。