壓力測試｜金管局下調物業按揭貸款利率壓測　由目前3厘降至2厘

中原城市領先指數CCL創240周新低（2018年2月低見168.60點）之際，金管局今日（23日）向銀行發出指引，將物業按揭貸款利率壓力測試要求由現時的300基點，下調至200基點，為措施面世以來首次下調。此項調整適用於所有物業按揭貸款，即時生效。

金管局稱，壓力測試的目的，是確保按揭借款人有足夠財務能力，應付按息上升引致的還款壓力，從而令銀行按揭貸款業務風險得到妥善管理。金管局釐定壓測水平時，會參考目前的利率環境和按息走勢，以及按息過往的長期平均水平。

該局續指，考慮到美國聯邦儲備局自今年三月以來已經將聯邦基金利率目標區間上調共300基點，面對資金成本上升，銀行早前已經上調新造拆息按揭貸款鎖息上限，近日更將最優惠貸款利率上調，金管局認為適宜將壓測假設利率上升的幅度，由現時的300基點，下調至200基點，此水平已經足夠確保銀行按揭業務風險得到妥善管理。

金管局下調物業按揭貸款利率壓測，由目前3厘降至2厘。﹙資料圖片﹚

金管局補充，儘管金管局調低壓測要求，市民仍須留意按揭利率有可能跟隨整體利率環境上升，市民作置業、投資和借貸決定前，必須小心評估當中涉及的利率和其他財務風險。

壓力測試為金管局對銀行的風險監管措施，要求按揭申請人模擬在現行按揭息率增加3厘的情景下，供款與入息比率不得高於月入60%，確保借款人即使在利息上升周期時，能有足夠負擔能力應付上升的供款額。最新要求由「加3厘」降至「加2厘」。