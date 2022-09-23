姚柏良：11月有望放寬至「0+0」　籲政府為檢疫酒店提供支援

政府下周一（26日）放寬海外抵港人士檢疫安排至「0+3」，即毋須再進行酒店隔離，只須3天居家醫學監察。立法會旅遊界議員姚柏良對此表示認同，按照本港疫情發展，有序放寬入境檢疫安排，而今次取消入境酒店檢疫，為仍處谷底的旅遊業迎來一線曙光，但如果政府與檢疫酒店提早中止合約，會為酒店帶來損失，希望政府提供適切支援。



姚柏良指出， 是次放寬入境檢疫安排，應視作「緩衝期」，繼而到十一月或更早階段，進一步放寬至「0+0」。政府應擬訂對外復常的時間表與路綫圖，讓本地和海外航空公司能夠及早計劃，將航班調動回香港，有序回復本港對外連繫。

姚柏良指，如果政府與檢疫酒店提早中止合約，會為酒店帶來損失，希望政府提供適切支援。（資料圖片／鄭子峰攝）

籲政府支援檢疫酒店

至於取消入境酒店檢疫方面，姚柏良指，現時參與第八輪指定檢疫酒店計劃的同業，合約期由今年8月1日至10月31日，如果政府提早在合約期前中止合約，會為營業中的檢疫酒店帶來損失，檢疫酒店亦需時回復一般酒店業務。故此，希望政府採取措施，在轉型階段為上述酒店的提供適切支援，盡量減少業界因為提前中止合約而導致的影響。

姚柏良指出，香港經濟、尤其整個旅遊產業鏈，已慘歷近三年冰封，雖然政府落實放寬入境檢疫政策，旅遊業各持份者亦要面對周轉困難、人才嚴重流失等各項經營難題，難以即時回復至疫情前的服務效率。一眾業界在這段時間仍然需要政府提供政策支援，才能有望重振本港旅遊業。