入境0+3｜總商會︰冀全面恢復通關　港交所︰便利訪港旅客入境

總商會表示，歡迎政府自9月26日起取消入境旅客的強制酒店檢疫限制，容許他們在抵港後接受為期三天的家居醫學監測。

「0+3」安排有助減少本地居民和海外旅客來港的障礙。以快速抗原測試陰性檢測結果證明取代登機前48小時的核酸檢測陰性證明，此舉亦能為旅客帶來便利。

總商會又稱，當局容許抵港旅客在機場完成核酸檢測後，可自行乘坐交通工具回家或前往酒店，這個安排亦是向前邁出的積極一步。

鑒於本地感染個案數字已見回落，疫情轉趨穩定，加上疫苗通行證行之有效，總商會冀政府能同時放寬本地社交距離限制，讓餐飲、零售、會議和服務業回復正常運作。

隨着本地經濟陷入負增長，香港作為航空樞紐和金融中心的全球排名下跌，可見各行各業的競爭力正迅速下降，總商會樂見當局採取更積極的行動，並期望能及早撤消所有防疫措施，讓香港與世界各地重新接軌。

另外，港交所(0388)集團行政總裁歐冠昇亦表示，港交所歡迎香港政府今天宣布撤銷入境旅客的酒店檢疫安排。這對香港是一個非常好的消息，便利訪港旅客入境，讓我們加強與世界連繫，並支持香港各行業和社區復甦。