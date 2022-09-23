科技園稱已主動約見　Mil Mill：未實際承諾搬遷寬限期前拒絕再議

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，近日不獲科技園續租，或於年底結業，新加坡隨即向「喵坊」招手，到當地設廠協助回收業發展。

事件連日引起各項爭議，如「喵坊Mil Mill」一方指簽約前已表明公司至少經營6年；科技園則指租約為三年，當中沒有續約條款。

科技園今日（23日）再發聲明，指明白公司處境，並表達最大誠意作進一步對話，因此主動約見SSID，並於今天進行會議，探討及協商可行方案。雙方同意會議內容保密，未來亦會繼續協商，冀盡快達成可接受的方案。

位於元朗工業邨的「喵坊Mil Mill」，是全港唯一一間可處理紙包飲品盒及雜誌封面等夾層包裝紙的回收商，不過該公司指，上周接到業主科技園公司通知不再續租，並要求在年底遷出。（鄭子峰攝）

回收廠：整體而言，還是十分失望

至於回收廠方面，就在社交平台發聲明，指已經與科技園進行會議，雙方交換看法，由於要保密，不便透露內容，但整體而言，還是十分失望，更表示，在科技園就搬遷寬限期未有實質承諾前，拒絕進一步再開重覆的會議。

回收廠指，絕非想阻撓微電子中心的發展，亦願意遷出創新園，但前提是，真的有需要有一個合理的搬遷寬限期，也需要找到一塊能長期運作的廠地。

回收廠指，絕非想阻撓微電子中心的發展，亦願意遷出創新園，但前提是，真的有需要有一個合理的搬遷寬限期，也需要找到一塊能長期運作的廠地。（資料圖片）

「既然環保署表示，環保園2025年落成的紙漿廠可處理紙包飲品盒，我們要求將搬遷期延至紙漿廠落成，以作無縫交接。我們亦會全力配合科技園，以減低對微電子中心運作影響；同時亦希望環保局及創科局協助我們，尋找如屯門環保園的合適廠地，以繼續整個香港的紙包飲品盒的回收工作。」

很多網民留言勸介，趁有機會應該在他方早早重新開始，但兩位創辦人指，早就視香港回收減廢為志業。

最後引用樂隊RubberBand的「漫長」歌詞作結，「這幾天，一首歌一直縈繞在腦海，謹此分享一下：時代流轉這刻在這地 若果選中我 如何殘缺結果尚未到期 說不出放棄ＺＥ２