科技園稱已主動約見 Mil Mill：未實際承諾搬遷寬限期前拒絕再議
撰文：許世豪
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全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，近日不獲科技園續租，或於年底結業，新加坡隨即向「喵坊」招手，到當地設廠協助回收業發展。
事件連日引起各項爭議，如「喵坊Mil Mill」一方指簽約前已表明公司至少經營6年；科技園則指租約為三年，當中沒有續約條款。
科技園今日（23日）再發聲明，指明白公司處境，並表達最大誠意作進一步對話，因此主動約見SSID，並於今天進行會議，探討及協商可行方案。雙方同意會議內容保密，未來亦會繼續協商，冀盡快達成可接受的方案。
回收廠：整體而言，還是十分失望
至於回收廠方面，就在社交平台發聲明，指已經與科技園進行會議，雙方交換看法，由於要保密，不便透露內容，但整體而言，還是十分失望，更表示，在科技園就搬遷寬限期未有實質承諾前，拒絕進一步再開重覆的會議。
回收廠指，絕非想阻撓微電子中心的發展，亦願意遷出創新園，但前提是，真的有需要有一個合理的搬遷寬限期，也需要找到一塊能長期運作的廠地。
「既然環保署表示，環保園2025年落成的紙漿廠可處理紙包飲品盒，我們要求將搬遷期延至紙漿廠落成，以作無縫交接。我們亦會全力配合科技園，以減低對微電子中心運作影響；同時亦希望環保局及創科局協助我們，尋找如屯門環保園的合適廠地，以繼續整個香港的紙包飲品盒的回收工作。」
很多網民留言勸介，趁有機會應該在他方早早重新開始，但兩位創辦人指，早就視香港回收減廢為志業。
最後引用樂隊RubberBand的「漫長」歌詞作結，「這幾天，一首歌一直縈繞在腦海，謹此分享一下：時代流轉這刻在這地 若果選中我 如何殘缺結果尚未到期 說不出放棄ＺＥ２