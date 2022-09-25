豐田退出俄羅斯生產業務　萬事得擬停海參威廠房

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯受多個西方國家制裁外，多家跨國企業亦決定退出該國業務，總統普京近日宣布徵兵30萬，並支持烏克蘭進行入俄公投，更進一步觸發民眾及外資逃離。當中，日本豐田汽車日前宣布，將結束位於俄羅斯聖彼得堡工廠的生產業務，意味豐田將退出在俄羅斯生產線。另日本第五大汽車廠萬事得（Mazda），據悉也正在討論停止在海參威的一個合資廠房生產汽車。

豐田在一份聲明中表示，站在非常公正的角度看待局勢，做出了必要的決定。作為在烏克蘭和俄羅斯從事業務的企業，最優先考慮的是所有員工、銷售人員及客戶的安心和安全。聲明又指，與世界各地的所有人一樣，豐田正密切關注烏克蘭局勢的發展，非常擔憂烏克蘭人民的安全。

豐田是俄羅斯規模最大的日本汽車品牌，曾在聖彼德堡工廠擁有2,000名員工，生產約8萬輛汽車。今年3月由於供應鏈中斷，豐田暫停了在聖彼德堡的生產，並停止向俄羅斯進口汽車。當時豐田表示，將從3月4日開始暫停俄羅斯工廠生產，同時由於供應鏈中斷，豐田也將無限期停止向俄羅斯出口汽車，豐田還提及了在採購零部件和物流方面遇到的其他困難。

另外，據《日本經濟新聞》報道，去年在俄汽車銷量為3萬輛的萬事得，在今年3月表示，將停止向海參崴工廠出口零部件，當庫存用完時將停止生產，相關工廠是與俄羅斯汽車製造商Sollers合資經營。不過，萬事得尚未決定完全結束在俄羅斯的汽車銷售和維修業務。

此前，日產汽車（Nissan）也曾表示，聖彼得堡的工廠會停工至9月底，但目前已決定把停工期延長至12月底。