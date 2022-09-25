黃傑龍：三年來第一次見復常曙光　冀盡快取消安心出行等限制

港府日前宣布放寬入境檢疫至「0+3」，日前在社交平台批在港營商猶如賭博的叙福樓集團（1978）主席兼行政總裁黃傑龍今日（25日）再發文稱「三年來第一次見到復常曙光」，希望兩個禮拜內會見到「0+0」。又指政府提出需要復常「即係而家唔正常」，建議應盡快取消安心出行及8人一枱等防疫措施。

黃傑龍表示，近兩日港府對疫情防控的態度，是三年來從未有過的，「你唔好話我樂觀，我唔係樂觀，只係我唔再覺得疫情係我哋最大威脅了。」他指，早前最樂觀的人都只是希望11月可以「0+7」，而現時加快推出「0+3」，據特首在記者會上強調「不走回頭路」、「對復常樂觀」，他相信很快會「0+0」。

黃傑龍表示，冀官員盡快檢討安心出行、食肆12點後不能營業等限制。（資料圖片）

黃傑龍：現在只是黎明前的黑暗

他又稱，疫情記者會正式取消也是一個很重要的信號，代表「it’s time to move on」，加上財政司司長也提醒社會各界要為復常做好準備，相信「現在只是黎明前的黑暗，好快天光了。」

對於港府早前修訂《預防及控制疾病條例》（第599章）下公共衞生緊急事態規例，黃傑龍認為，復常其中一個最重要以及最根本的定義，就是599的正式完結。「一日599沒有完結，都唔算真正恢復正常。」商界當然希望越快越好，而這個過程中所有防疫措施應該「可免則免」，即係可以取消的盡快取消，對於防疫措施，他認為官員的思路應用減法，而不是過去三年的不斷用加法。

黃傑龍續指，防疫措施如進入食肆要測量體溫，又要有安心出行，枱與枱之間要有1.5米距離，食肆12點後不能營業，以及不能多過8個人一枱等限制，均希望負責的專家及官員盡快檢討。