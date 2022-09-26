英鎊破底｜華僑永亨姜靜：短期内下行壓力較大　支撐位料在1算

英國宣布一系列刺激經濟措施，包括50年來最大規模減稅計劃，市場憂慮英國財政赤字將將引發更高的通脹，以及英國政府債台高築，導致英鎊近日大幅下挫一再刷新歷史低位。華僑永亨銀行經濟師姜靜預計，短期内英鎊下行壓力較大，除了因為沽空英鎊是市場目前最熱門的滯脹交易，同時英鎊也面臨越來越大的信心危機，對英國可能被下調主權評級/展望保持謹慎。

姜靜在接受《香港01》訪問時表示，英鎊兌美元下一個支撐位預計在 1.035，而更進一步的支撐位在1算位置。至於阻力位，可以留意1.0455、1.08水平。

繼英鎊大幅下挫，歐元亦延續跌勢。姜靜表示，目前地緣政治緊張的局勢令歐元承壓，俄羅斯佔領的烏克蘭的4個地區正在進行全民公投，而部分動員令已經開始，意味衝突可能會持續更長時間，通脹壓力有進一步上升的可能，並增加歐元區經濟硬著陸的風險。

歐元已呈超賣

他看淡歐元近期的走勢，但認為目前有超賣的現象，預計兌美元支撐位在0.9555 水平，而阻力位在0.97、0.9865水平。

明年為強美元轉折點

美元方面，姜靜表示，短期内在美聯儲激進加息的背景下，美國與其他主要國家之間的利差被拉寬，加上歐元和英鎊等主要貨幣承壓，這些都將在短期內支撐美元走強。至於亞洲以及新興市場貨幣走勢，料將持續受強美元影響，加上全球經濟放緩的背景下，短期内將保持弱勢。

不過，他預計，強美元終將會迎來轉折點，該時點更有可能出現在2023 年。要扭轉美元升勢，有幾個必要因素，包括美國以外的主要經濟體的增長預期有明顯改善，美國就業、通脹數據出現放緩以及持續回落，而其程度足以令美聯儲停止加息步伐，以及美元作為避風港的需求回落。