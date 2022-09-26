統計處﹕上月本港出口貨值跌14.3%　有形貿易貿赤133億元

政府統計處今日（26日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，上月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌14.3%和16.3%。

繼今年7月份錄得8.9%的按年跌幅後， 8月份商品整體出口貨值為3,719億元，按年下跌14.3%。同時繼7月9.9%的按年跌幅後，上月份商品進口貨值為3,851億元，較2021年同月下跌16.3%。今年8月份錄得有形貿易逆差133億元，相等於商品進口貨值的3.4%。

今年首8個月的商品整體出口貨值較今年同期下跌2.9%。同時，商品進口貨值下跌2.1%。今年首8個月錄得有形貿易逆差2,487億元，相等於商品進口貨值的7.5%。

經季節性調整的數字顯示，截至2022年8月止的3個月與對上3個月比較，商品整體出口貨值下跌4%。同時，商品進口貨值下跌4.4%。

首8個商品出口貨值跌幅擴大

政府發言人表示，在外圍環境惡化，以及跨境陸路運輸繼續受到干擾的影響下，今年首8月商品出口貨值按年跌幅擴大。輸往內地、美國及歐盟的出口繼續下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口則表現參差。

展望未來，由於外圍環境轉差，香港的出口表現將面對龐大壓力。主要先進經濟體通脹高企，以及有關央行因而大幅加息，將繼續壓抑環球需求。地緣政治局勢緊張和供應鏈干擾也增添不確定性。政府會密切留意情況。