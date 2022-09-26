滙豐保險：銀行加P或有利保險銷售

今年上半年滙豐保險透過直接渠道的年化新造保費共2.4億元。而在第五波疫情時，透過數碼渠道的保單申請高達40%。

滙豐保險調查顯示，疫情是加速數碼工具在各年齡層普及化的主要原因，有83%受訪者在過去六個月使用數碼工具管理他們的投資或保單。另外有86% 照顧者表示，數碼工具有助他們幫助長者理財。與此同時，61%受訪者認為科技使人更容易理解理財產品。

不過，長者在數碼服務的應用遠較年輕一輩低，尤其反映在網上財務及健康管理服務上。在50歲或以上的受訪者中，82% 表示從未使用數碼理財諮詢服務，而84%長者未曾聽過遙距診症及/或在線心理輔導服務。相較之下，三分一30 至49 歲受訪者表示他們使用過此類管理財務及健康有關的網上服務。

而事實上，調查發現，60歲或以上的長者，超過96%擁有智能電話，並每日有上網的習慣。不過，有幾個因素令長者未能進一步把數碼服務融入生活當中，包括欠缺信任（45%），欠缺數碼知識（32%）和欠缺人與人之間的接觸（27%）。

這次調查主題為「擁抱科技 再創耆績」，是滙豐保險自2019 年推出「耆代同行」計劃後連續第四年展開的市場調查。Economist Impact在今年六月至八月期間訪問了600 名30 至69 歲受訪者。

滙豐保險香港行政總裁文德華表示，信任是取決社會能否進一步數碼化的主要因素，特別是年長一輩。滙豐保險憑藉滙豐銀行數碼安全及管理系統，目標為消除客戶對使用數碼渠道的疑慮，尤其是長者，數碼渠道對他們來說或會較為陌生。 同時，亦不斷優化客戶數碼體驗，當中包括網上理財教育平台 Life Talk，現時已有超過50萬用戶瀏覽。

另外，文德華認為增加最優惠利率（P）對保險業務未有負面影響，因保險為長周期業務，在息口高企及經濟環境不確定性下，保險提供高於通脹、房地產的回報，回報又較股票更為穩定，因此提高最優惠利率，或有利保險銷售。

另外，保障型投資相連壽險計劃已推出一個月，滙豐保險香港產品業務主管張家俊表示，反應非常好，預期將持續一段時間，當中約66%選擇5年期以上供款期，超過25%投保人為60歲以上人士。