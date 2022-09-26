訪問馬尼拉　許正宇與亞開行行長會面　稱將繼續與該行合作

財經事務及庫務局局長許正宇今日（26日）展開訪問菲律賓馬尼拉的行程。

許正宇與亞洲開發銀行（亞行）行長淺川雅嗣會面。他於會面期間向淺川雅嗣表示，在環球經濟面臨不確定因素的情況下，香港一直堅定支持亞行，並將繼續與亞行合作，尤其在基礎設施投資方面，務求提高區內生產力。

他補充，香港將借助國家《十四五規劃綱要》、粵港澳大灣區發展和「一帶一路」倡議帶來的機遇，積極支持區內基礎設施融資。

今日較早時，許正宇與在亞行董事會中代表香港所屬組別的亞行執行董事Tony McDonald進行雙邊會議。許正宇欣悉亞行於2021年透過在香港發行債券籌集超過9.28億美元。他又指，2021年在香港安排的綠色和可持續債券總額達313億美元，佔亞洲區綠色和可持續債券市場的三分之一。許正宇鼓勵亞行善用香港投資者眾多的優勢進行集資。他亦向Tony McDonald介紹香港在離岸人民幣業務方面的迅速發展，並闡述目前全球、內地及香港的利率市場三面互動如何為點心債發行營造了良好的市場氛圍。

許正宇明日（27日）將會見菲律賓中央銀行行長Felipe Medalla博士、菲律賓外交部長Enrique Manalo和菲律賓財政部副部長Mark Joven。他亦將會在亞洲協會菲律賓分會舉辦的早餐交流會上就香港作為國際金融中心致辭，並出席菲律賓香港商會舉辦的午餐會。