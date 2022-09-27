陳茂波：港府正調整防疫措施令本港復常　擬推更多人民幣計價投資

財政司司長陳茂波表示，美國上周第五次加息0.75厘，由於通脹仍高於目標，預計加息步伐將持續，今年仍有逾1厘加幅。與此同時，英國及歐洲等地加息也持續，對於香港經濟帶來的影響，包括外圍風險上升，資金成本上漲等，對本港出口、消費及投資等均有影響，經濟增長或錄得負增長。

陳茂波今早出席香港銀行家峰會時表示，受到新冠疫情影響，令香港經濟面臨挑戰，港府正在調整防疫措施，令香港能夠恢復正常化及活力，目標為各類活動舉辦及商業聯繫建立最大空間。上周港府宣布推行檢疫措施0+3，為迎合社會需求，期望帶領香港離開疫情影響。

香港作為內地及全球連接者及金融服務平台，相信在中央支持下，該地位不會被取代，未來會推動改革創新及便利化，令本港金融市場有更好的發展。同時隨著人民幣國際化，作為離岸人民幣中心料能扮演更大角色。隨著香港人民幣流通量的提升，會提升離岸人民幣系統，推出更多的人民幣計價投資，及風險管理投資等。

本港金融科技發展方面，目前有不少銀行均有使用人工智能（AI），來進行客戶互動及風險管理等。銀行業也有透過遙距等方式，進行銀行開戶、借貸及產品銷售等程序。金管局也正在擴充商業數據同的功能，數碼港元方面已透過不同場景，進行先行先試。