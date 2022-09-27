九成受訪港人低估自己壽命逾10年　黃德斌、魏浚笙演兩爺孫談退休

長壽也成風險？保誠最新調查發現，有高達 92% 受訪者低估預期壽命平均 10.6年，但只有 15% 受訪者認為自己己為退休做好準備，並有信心能夠在經濟上支持退休生活。

受訪者的平均目標退休年齡為66.6歲，並希望擁有330 萬元財富作為退休儲備。

保誠將於下月初推出退休產品「雋享入息保障」，該產品提供每月入息至受保人151歲，並能傳承予後代。保誠邀請得兩代型男黃德斌及魏浚笙，做新產品宣傳片主角，飾演兩爺孫，黃德斌穿越時空與爺爺魏浚笙相遇相知，合力創作出一首傳世音樂作品。

保誠邀請得兩代型男黃德斌;﹙左﹚及魏浚笙﹙右﹚，做新產品宣傳片主角。﹙張浩維攝﹚

黃德斌、魏浚笙演兩爺孫

對於退休規劃，黃德斌笑言自己「未有咁快退休」，演藝工作相對緊湊，變化也較大，故此會準備規劃以令自己退休生活得到保障，同時家人也能有保障。他認為，保誠新產品能夠世代相傳，是給予後代一份很好的禮物。

至於年僅二十幾歲的魏浚笙，他坦言，自己正值事業衝刺期，但了解到人生中的置業養兒等計劃，均涉及金錢。對於是次與黃德斌合作，他表示，自己目前除了拍戲，也在學唱歌，在宣傳片中飾演音樂人，但現實沒有那麼幸運有孫子可以幫忙，只能期望現實和宣傳片主角一樣，可以順利完成音樂夢。

黃德斌則表示，與魏浚笙之前有合作過，故此該次能夠順利僅用兩個星期便完成拍攝工作。他分享到，自己和宣傳片主角一樣，都喜歡音樂，小時候有和同學組band玩音樂。

有超過四成受訪者（44%） 表示，沒有足夠資金應對退休生活上的開支。﹙張浩維攝﹚

逾四成受訪者稱 無足夠資金應對退休生活

保誠調查顯示，受訪者中有83%的男受訪者低估自己壽命平均 8年，而幾乎全部（99%）女受訪者低估自己壽命，當中的平均數為 12年。但有近四成正踏入50至60年歲的受訪者，才剛開始為退休生活進行財務規劃或甚至仍未開始規劃。

有超過四成受訪者（44%） 表示，沒有足夠資金應對退休生活上的開支，更有近四份一（21%）在受訪期間仍未達成退休儲備目標的一半。