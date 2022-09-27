保誠林智剛︰0+3推動旅遊產品銷售　為通關擬增聘千名理財顧問

疫情緩和，企業生意開始好轉。保誠行政總裁林智剛表示，第五波疫情後公司業務有明顯的反彈，預計第三季能錄得良好增長，對於第四季業務前景抱持樂觀態度。產品方面，近期除了儲蓄型產品，保障型醫療需求也較高，例如自願醫保。未來幾個月，會優化醫療產品。

港府新推0+3檢疫措施，林智剛表示，近期旅遊保險生意有上升，反映市民出遊意欲提升，未來數月會推出更多優惠，並會同時優化產品。

他指出，現時除了主力開拓本地市場，也會為開關作準備，迎合屆時的離岸需求，故此會增聘千名理財顧問。另外，也會緊貼大灣區發展做好準備。

保誠行政總裁林智剛表示，公司業務有明顯的反彈，預計第三季能錄得良好增長。（張浩維攝）

對於近期息口上升，會否上調短期儲蓄型保險產品利息，他就回應稱，會視乎市況再決定是否調整，又強調保險產品注重的是長線回報。

保誠將於下月初推出退休產品「雋享入息保障」，一次過交保費後，第二至第三年提供保證入息約1厘，第四年起保證加非保證入息約3.78厘，直至受保人151歲，其後可更換受保人後代，世代相傳。

林智剛表示，相較目前市面的高息定存，新產品能夠保證長線退休及傳承至下一代，退休計劃並較少受到短期市況波動影響。