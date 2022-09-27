鄭余雅穎基金培訓STEM人才　冀培育未來女性領袖

科技發展一日千里，對人才的定義也出現變化，教育界愈來愈強調教授科學、科技、工程、數學（Science, Technology, Engineering, and Mathematics，STEM）等學科知識。事實上，香港作為國際金融都會，不少國際大行甚至港交所（0388）亦向STEM人才招手。不過，有調查指出，本港女學生受負面性別定型影響，認為STEM科目較適合男生。有見及此，去年成立的「鄭余雅穎•培菁女性創效基金」，重點培訓本地女高中生對STEM的認知，冀培育未來女性領袖。



周大福教育集團執行副主席及集團總裁鄭余雅穎指出，疫情下觀察到各行各業急需數碼轉型，有研究指出部分人力資源和技能將被AI等科技取代，惟有調查卻發現本港僅4.1%女生投身STEM工種，男生相關比例遠高2倍，而修讀STEM學科的女生人數，在高中選科開始流失，高中（68.1%）及大學（13.9%）分別較男生低16及26個百分點。

婦女基金會2017年做過的一項研究也發現，本港女同學普遍認為STEM科目沉悶、枯燥、機械式訓練，較為適合男生，而家長、老師、朋輩都不鼓勵自己修讀相關科目。結果，女學生普遍修讀STEM科目的意願及信心都較低。

周大福教育集團執行副主席及集團總裁鄭余雅穎指出，疫情下觀察到各行各業急需數碼轉型。（歐嘉樂攝）

目標2025年培訓一萬名女生

鄭余雅穎以前曾在國際投行高盛工作，金融出身的她看到香港對STEM需求上升，認為「人才由教育開始」，故去年成立「鄭余雅穎•培菁女性創效基金」，重點培訓本地女高中生在STEM的技能。「香港女學生對於STEM認知不足，在選科上自我限制，故基金會希望重點培訓女高中生對STEM的認知，啟發女生在相關方面持續發展。」

基金亦將於10月8日舉辦首屆「明日女菁領袖峰會」，鄭余雅穎以及科大候任校長葉玉如、希慎集團執行主席利蘊蓮等多名女性領袖亦會出席分享個人經驗。（歐嘉樂攝）

基金會目標在2025年前為10,000名女生培養科技思維，而過去一年已成功連繫35間學校，吸引過千名女學生參與基金會所舉辦的工作坊，在領導能力、升學及職前規劃等方面增值，培育成為未來領袖。基金亦將於10月8日舉辦首屆「明日女菁領袖峰會」，鄭余雅穎以及科大候任校長葉玉如、希慎集團執行主席利蘊蓮等多名女性領袖亦會出席分享個人經驗。

鄭余雅穎表示，「希望女生可以發掘自身潛力，掌握新世紀必備的技能，讓更多女性投身創科，為大灣區創新科技生態圈建立人才庫。」