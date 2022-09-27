日本開關｜AlipayHK接通逾百萬間日本線下商戶　用戶可以港幣結算

本港的入境檢疫現已改為「0+3」，日本亦宣布於10月11日恢復自由行。AlipayHK與Alipay+宣布，AlipayHK用戶前往日本，只要在當地只要見到「Alipay+」或「AlipayHK」標識即可用AlipayHK以港幣作結算進行付款，並毋需提前兌換貨幣。

AlipayHK表示，為方便港人隨時起程外遊的消費需求，AlipayHK早於2019年初開始已拓展日本合作商戶，現已有逾100萬間日本線下商戶，可透過Alipay+跨境移動支付和營銷解決方案接入AlipayHK。現時AlipayHK用戶前往日本，毋需提前兌換貨幣，在當地只要見到「Alipay+」或「AlipayHK」標識即可用AlipayHK以港幣作結算進行付款。

本港的入境檢疫現已改為「0+3」，日本亦宣布於10月11日恢復自由行。（Getty）

AlipayHK續稱，合作商戶涵蓋便利店、藥妝、百貨、電器舖等，亦可支付當地的士車資，如伊勢丹百貨、大丸百貨、TSURUHA藥妝店、三井Oultets、Lawson、7-Eleven、Sukiya及松屋等。

AlipayHK又指，由即日起至10月14日在日本AlipayHK合作商戶消費，即可獲總值90日圓的折扣優惠，單筆消費滿31日圓即可減免30日圓，推廣期內每位用戶最多可獲減免3次。而AlipayHK用戶亦可於AlipayHK的「A+ Rewards」專區購買或領取Agoda、trip.com和Klook等旅遊網站折扣優惠券，訂酒店、景點門票等享最高八折優惠。