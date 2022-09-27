Cathie Wood﹕強美元對全球其他地區造成衝擊　或波及美國經濟

有連登仔契媽之稱的方舟投資創辦人Cathie Wood，周一（26日）於Twitter上指出，強美元持續對全球其他地區造成「毀滅性衝擊」，並有機會波及美國經濟及活力，促使聯儲局將貨幣政策轉向。

她指出從利率曲線反映美國貨幣政策自80年以來，從未如此嚴厲，10年期及2年期國債息率亦出現倒掛，息差達到50個基點。在80年代，時任聯儲局主席沃爾克領導下，孳息率由10厘增加16厘。聯儲局在現任主席鮑威爾主導下，孳息率則由0.5厘升至3.7厘，而避險情緒對現金以外的資產帶來打擊。

Cathie Wood進一步指出，對方舟而言現時利率政策帶來的限制，較80年代大。當時為抑制通脹，沃爾克將利率倍增，由10厘增至20厘。鮑威爾則由0.25厘增加至3.25厘，且會進一步加息。

Cathie Wood指出通脹在70年代末﹑80年代初飆升，之前則蘊釀了15年。她表示內地及日本於上周連接拋售美元，以保護國家貨幣避免受美元拋物線影響，對全球經濟造成重大影響。她指出拋售美元可能是貨幣寬鬆即將到來的第一個跡象。美元的拋物線走勢對世界其他地區造成毀滅性衝擊，並會侵蝕美國競爭力﹑就業及經濟活動。