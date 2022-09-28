港股跌勢擴至500點　國指失守6000點｜持續更新

美國股市連跌第5個交易日，道指更是先升後跌，一度失守29000點，惟反映科技股走勢的納斯達克指數則率先回升。今早亞太區股市仍處弱勢，日﹑韓股市早段均下跌。另一方面美匯指數強勢未改，再次企穩114水平，對外匯市場帶來壓力。



【10:27】

大市跌勢擴至500點，曾低見17360點，最新報17367點，跌492點，國指最新報5995點，跌155點，科指最新報3554點，跌113點。

【10:21】

港股跌勢進一步加劇，最新報17428點，跌432點，國指最新報6012點，跌138點，科指最新報3566點，跌101點。

碧桂園系下挫，碧桂園（2007）跌7.4%，碧桂園服務（6098）跌6.6%。

創科（0669）最新報75.4元，跌6.7%。

【10:04】

港股跌勢進一步擴大，最新報17525點，跌335點，國指最新報6040點，跌109點，科指最新報3588點，跌78點。

【09:46】

人民幣在岸及離岸價均跌穿7.2，觸發恒指跌勢加劇，最新報17594點，跌265點，國指最新報6059點，跌90點，科指最新報3598點，跌69點。

內房股下挫，碧桂園（2007）低見2.01元，最新報2.03元，瀉6.5%。

【09:24】

恒指低開156點，報17703點，國指低開57點，報6092點，科指低開53點，報3613點。

阿里（9988）低開1.7%，騰訊（0700）低開0.4%，美團（3690）低開1.2%。

滙豐（0005）低開1.5%，報41.8元。