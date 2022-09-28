滙豐 : 逾80%跨境理財通投資者未來一年擬加碼　對ESG最感興趣

滙豐一項最新的調查發現，有參與跨境理財通的受訪者中，分別有75%的北向和85%的南向投資者準備在未來12個內增加對計劃的投資，其中打算增加5至10%的投資者比例最高。

調查又顯示，能源、科技、天然資源、生物科技以及醫療為受訪者最感興趣的五大投資領域，高達91%的南向受訪者及72%的北向受訪者對ESG投資感興趣。

滙豐在今年8月對2,000名來自大灣區11個城市的居民進行調查，針對擁有100萬元以上（以當地貨幣計）流動資產的群體，了解大灣區居民參與跨境投資的需求及投資偏好。

受訪者傾向透過「跨境理財通」作中長期投資。約三分之二的南向受訪者打算進行中期（6 - 12個月）投資，四分之一會長期持有（1年以上）。北向受訪者則分別有56%及33%計劃作中期及長期投資。

受訪者錄回報4%以上

儘管市場波動，大多數參與「跨境理財通」的受訪者至今仍可取得4%或以上回報；近乎全部投資者（98%） 表示有信心未來12個月「跨境理財通」的投資回報率有機會達到他們的預期，分別有61%的南向及45%北向投資者期望獲得7至9%年度收益率。

被問及如何能增加「跨境理財通」的吸引力，約四成已參與計劃的投資者建議提高個人投資額度至人民幣500萬元、容許投資更多中風險評級產品和引入遙距投資諮詢服務。未有參與計劃的受訪者則認為，簡化開戶程序和允許遙距開戶為主要因素。

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，儘管市場存在諸多不確定因素，但大灣區內的投資者對參與跨境理財通仍然興趣不減，反映了區內經濟融合正持續驅動區內居民的跨境投資需求增長。未來希望通過擴展至更多風險評級產品、簡化開戶程序，並引入遙距投資諮詢服務，從而進一步擴大計劃的發展。