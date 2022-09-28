MPF｜積金評級：料9月份人均賬面虧損15200元　首9個月蝕53800元

積金評級發表報告，指9月份強積金賬面虧損估算約為697億元（或相等於 457 萬名強積金成員每人平均賬面虧損約15,200元），9月份的虧損是強積金今年以來錄得的第8個月虧損。

報告指，市場虧蝕令強積金總資產跌破重要關口。今年年初至今首9個月強積金累計賬面虧損估算約為2,465億港元，即相等於每名強積金成員平均累計賬面虧損約53,800元。

人均蝕近2.7個月收入

以政府統計算最新的今年第二季綜合住戶統計調查按季統計報告，就業人士每月就業收入中位數為18,100元，撇除外籍家庭傭工後的相應數字為20,000元。以2萬元計，即代表人均蝕逾2.69月收入！

計入強積金供款後，9 月份強積金成員平均賬戶結餘預計約為 213,700 港元，較上月減少約14,400元，而比去年年底下跌約43,900港元。

報告指出，若果9月份最後一個禮拜市場保持平穩，預計強積金總資產9月底將首次跌破 2020 年7月時，達到1萬億元里程碑的重要關口，9月底強積金總資產估算約為9,770億元。

積金評級發表報告，指9月份強積金賬面虧損估算約為697億元（或相等於 457 萬名強積金成員每人平均賬面虧損約15,200元）。（資料圖片）

總資產或穿1萬億關口

研究機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，其研究團隊預計強積金總資產將跌至約 9,770 億港元，標誌著在強積金運作20年後，其總資產將首次跌破該體系於 2020 年 7 月時突破的1萬億元重要關口，這將會是一個令人失望的消息。

受全球經濟憂慮影響，強積金成員平均賬戶結餘跌至約 213,700 港元，將這兩年以來強積金累積的財富平倉。他強調，但這些市場虧損並非強積金體系造成的。金融市場的升跌主導投資收益及虧損，這是強積金體系無法控制的。然而，強積金體系保障成員的資產，在這一點上強積金成員可以確信強積金體系是高度穩健和安全的。

積金局回應指，強積金乃跨越三、四十年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期．（資料圖片）

積金局：屬長線儲蓄投資

積金局回應指，強積金乃跨越三、四十年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期，強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動, 更切忌試圖捕捉市況 ，以免得不償失。

局方指，過去21年間，強積金有14年錄得正回報，而錄得負回報的年度其後通常亦能夠回升，就以過去五年為例，強積金扣除收費和開支，其中三年的淨回報就超過一成（分別為 2017年的22.3%、2019年的12 .2%，及2020年的11. 7%，截至今年6月底，強積金自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為2.8%，高於同期的1. 8%年率化通脹率，顯示強積金制度長遠經得起考驗

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