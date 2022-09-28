英倫銀行出招　入市買長債　30年國債債息大跌21個基點

美匯指數處於超強勢，美元兌多種貨幣均升值。為穩定匯價，人民銀行及英倫銀行今日（28日）均出招。

近期動盪的英國債市，英倫銀行出手干預，在市場購入長債之餘，同時將原定於下周啟動的縮表行動延遲。惟強調會在未來12個月，將會縮減800億英鎊資產。至於買債資金來自財政部。

英倫銀行公開長期債券購買市場運作，將從今日到10月14日進行國債購買操作。英倫銀行於聲明內指出，隨著市場失效持續及惡化，會對英國金融穩定產生明顯影響，並且會導致金融狀況收緊，及流向實際經濟的信貸減少。因此透過無上限購入相關資產，讓市場回復失序。

英倫銀行推遲原來縮減資產負債表行動

該行指出貨幣政策委員會將毫不猶豫地調整利率，以使通脹在中期內可持續地回到2%的目標，這符合央行的職責。

英國財政部亦指出，將繼續與英倫銀行密切合作。

英倫銀行出手後，英﹑美債市即有反應，其中美國短期國債領漲，2年期收益率下跌11個基點至4.17厘。英國30年期國債收益率大幅下跌，日內下跌21個基點。

人行﹕不要賭人民幣匯率單邊走勢

人民銀行舉行全國外匯市場自律機制電視會議，指出必須認識到匯率的點位是測不準，雙向浮動是常態，不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸。

消息公布後，人民幣匯價即時從低位反彈，今日曾跌穿7.26﹑並創下歷來新低的人民幣離岸價，迅即抽升，最新報7.238。