余偉文﹕200名金融界領袖人物參與國際金融峰會　參加者名單曝光

國際金融領袖投資峰會將於11月1及2日舉行，金管局總裁余偉文今日發表《匯思》文章，指出是次活動將有200位金融界領袖人物參與，又指出峰會將集中討論全球金融界面臨的三大挑戰及機遇，分別為滯脹風險﹑利率上升帶來的不確定性，日趨複雜的地緣政治，以及疫情持續影響造成的疊加風險。

他又指出金融局為今次峰會作出大量籌備工作，於衝刺階段不容鬆懈。期待陣容鼎盛的金融精英聚首一堂的一刻，集思廣益，有助應對克服前行路上的各種挑戰，讓香港國際金融中心地位更鞏固。

《匯思》文章亦有附上活動日程，第一日會在M+博物館舉行導賞團及晚宴，翌日峰會則於四季酒店舉行。多名重量級金融機構高層，均參與是次峰會，包括滙豐（0005）行政總裁祈耀年﹑渣打（2888）行政總裁溫拓思，高盛行政總裁David Solomon﹑黑石總裁Jonathan Gray等。

峰會將討論科技及科技發展

余偉文在文章內進一步指出，峰會也會討論對未來金融業發展具深遠影響的兩大趨勢，即科技和可持續發展。過去幾年，科技和創新不斷取得重大突破，挑戰固有思維和現狀，重新定義金融服務的內涵和服務模式。與此同時，可持續金融漸成主流，以反思金融的基本價值，引導更多金融資源投向應對氣候變化的項目和舉措。

這些議題固然影響全球金融市場，同時也與實體經濟息息相關。聚焦身處的區域，峰會也會邀請內地金融監管機構負責人，就內地與全球金融市場不斷深化的聯繫所帶來的發展機遇，分享他們精闢的見解。這些討論將有助大家思考，面對重重不確定性和挑戰，香港國際金融中心應如何更好地定位，保持競爭力，致力提供更高效、更可靠、更可持續的金融服務，為國際社會作出積極貢獻。

他亦表示集思廣益固然是重點，峰會還具有另一重積極的意義。基於新冠疫情而實施的旅遊限制，近三年來金融機構的負責人難以踏足香港。隨著限制有所放寬，峰會有條件也應該以實體形式進行，讓這些負責人在參會的同時，還有機會親身與員工見面、約見客戶、建立新的關係。同樣重要的是，他們可以切身處地感受香港的韌性和活力，並了解發展亞洲業務的過程中香港可以提供的機遇。

為參加者提供合理配套

香港的魅力超越商業和金融。因此將為峰會的活動增添文化藝術色彩，讓與會者通過M+ 博物館，體驗西九文化區這個世界級文化藝術機構的願景，領會香港國際大都會、中西文化薈萃的獨特之處。對於留港時間較長的峰會參與者，載譽回歸的香港國際七人欖球賽更是另一項吸引的盛事。

當前，香港仍需要實施一些防疫措施，余偉文表示非常感謝親身來港參會的朋友。他們是全球金融界的重量級人物，多年來一直給予香港堅實的支持。商務繁重，他們大多數只能在香港短暫逗留，因此應提供合理的配套，發揮一個充滿活力的國際城市的功能，讓他們在港期間能夠如常開會、洽談業務、建立人脈與聯繫。新一輪放寬防疫措施非常有幫助，讓我們有更好的基礎，制訂落實適切的安排，方便與會者赴港出席，確保峰會成功舉行，彰顯香港國際金融中心的地位。