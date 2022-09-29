內房｜股價急插32%　旭輝發通告澄清　没暗示無力償還到期債務

被指未能按期償付一個天津項目下的非標債務，內地民營房企旭輝控股（0884）昨日﹙28日﹚股債價格大跌，急瀉32%至0.86元收市。

該公司注意到有關集團的媒體報道，其中一則媒體報道內容有關涉及中國一家金融機構發行的股權類信託產品。公司澄清，該股權類信託產品所募集之資金乃為集團位於天津的一個物業開發項目進行融資。受當地房地產市況影響，該項目的開發和銷售進度受到影響，進而影響該信託產品的現金分配。集團現正與該金融機構積極溝通，尋求合理解決方案。

另外，另一媒體報道的內容有關涉及公司董事會主席向集團若干員工發出並僅供內部傳閱的一封內部信函。該信函提及集團賬上現金額度逾300億元人民幣及其用途。

該公司表示，該內部信函提及集團之賬上現金額度為未經審核金額約數，其大部份為與集團房地產業務項目開發相關的資金，其中包括集團根據適用的中國法律及法規存放於指定銀行賬戶的受限制的預售資金，以保障集團房地產業務項目的開發及交付。該內部信函之陳述僅為根據適用的法律及法規而對於受限制預售資金的用途限制的事實性陳述。為免生疑，該內部信函之陳述並無暗示或表述集團無力償還其到期債務或清償集團的債務。

該公司公告補充，中國房地產行業進入深度調整期，集團將採取一切可行的措施繼續加大力度提升現金流。公司已於昨日按時支付於2024年到期6.55厘境外優先票據的利息。